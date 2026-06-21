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Mash: КамАЗ потратит на КВН 46 млн рублей в 2026 году на фоне убытков

Mash: КамАЗ потратит 46 млн рублей на КВН на фоне убытков завода
ПАО «КАМАЗ»

Завод КамАЗ планирует потратить на финансирование команд КВН 46 млн рублей в 2026 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Убыточный «КамАЗ» запланировал потратить на КВН в 2026 году ещё 46 млн рублей. По данным Mash, все эти деньги рассчитаны на финансирование своих команд — подготовку участников, организацию выступлений, проведение репетиций, оплату сценаристов, редакторов, тренеров и приглашённых артистов», — отмечается в публикации.

Также завод запланировал расходы на техническое обеспечение, бонусы для игроков, маркетинг, рекламу, видеосъемку, монтаж и другие нужды, утверждает Mash. По его сведениям, расходы завода на КВН в 2025 году составили около 20 млн рублей, а по итогам прошлого года компания зафиксировала убыток до 37 млрд рублей, за первое полугодие 2026-го — в 3,8 млрд рублей.

Ранее стали известны траты КамАЗа на КВН в 2025 году.

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