Видео: гаишники догнали и избили мотоциклиста после того, как он опрокинулся

В Пермском крае сотрудники ДПС избили мотоциклиста, который пытался скрыться от них, но не справился с управлением и опрокинулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«В Оханске сотрудники ГАИ избили мотоциклиста после ДТП. Мужчина пытался уехать от инспекторов, не справился с управлением и упал. Очевидцы утверждают, что после аварии сотрудники начали бить мотоциклиста вместо оказания помощи», — отмечается в публикации.

На опубликованной видеозаписи видно, как по деревенской улице едет мотоцикл с коляской, его преследует патрульный автомобиль ДПС. Слышны звуки сирены. Затем мотоцикл и полицейская машина едут по улице в обратном направлении и мотоцикл опрокидывается на перекрестке. Водитель опрокинувшегося мотоцикла остался лежать на земле, к нему подбежал один из полицейских и начал наносить удары.

Ранее в Волгоградской области два человека получили ранения в результате стрельбы после ДТП.