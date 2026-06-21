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Автомобили

На видео попала поножовщина, которую устроил водитель автобуса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на видео попала драка в автобусе с поножовщиной и электрошокером

В Екатеринбурге подростки напали на водителя автобуса с электрошокером. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автобусы Екатеринбурга».

«В 00.04 на конечной остановке «Автовокзал» водитель, как и положено по регламенту, объявил об окончании маршрута и попросил пассажиров покинуть салон. Вместо этого пятеро молодых людей подошли к кабине водителя и спровоцировали конфликт», — отмечается в сообщении.

Утверждается, что молодые люди пустили в ход не только кулаки, но и электрошокер, а водитель начал защищаться от нападения всеми доступными средствами.

Telegram-канал «Злой Екатеринбург» опубликовал видеозапись части конфликта, снятой очевидцами на остановке. По его данным, в ходе потасовки водитель нанес ножом три ранения одному из молодых людей.

«Водитель достал нож и начал размахивать им по подросткам. Сделав три ножевых. У мальчика 19 лет ножевые, он уехал на реанимации», — отмечается в публикации.

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