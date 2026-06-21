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Автомобили

В России решили изменить подход к установлению скоростных ограничений на дорогах

Минтранс: в 2027 году появится новый подход к скоростным ограничениям на дорогах
Максим Блинов/РИА «Новости»

В 2027 году в России появятся новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах, передает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Как уточняется в материале, этим вопросом ведомство занимается в рамках правительственного плана, направленного на повышение безопасности дорожного движения.

«В них (новых рекомендациях. — «Газета.Ru») будут закреплены положения по определению и изменению оптимальных скоростных режимов, учитывающих фактическую интенсивность движения, качество дорожной инфраструктуры и особенности прилегающих территорий», — рассказали в министерстве.

Там допустили, что могут предусмотреть контроль соблюдения новых положений после того, как они начнут использоваться. По итогам применения рекомендаций будет определен конкретный порядок введения скоростных ограничений.

До этого в Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов, чтобы «был порядок». По мнению главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, власти должны пересмотреть скоростные лимиты для этого вида транспорта. При движении по тротуару скорость электросамоката не должна быть больше 7 км/ч.

Ранее женщина разогналась почти до 180 км/ч, чтобы спасти куличи.

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