Самокатчик отлетел в момент жесткого ДТП с Toyota, и это попало на камеру

В Челябинске на видео попало, как самокатчик отлетел в момент серьезной аварии

В Челябинске самокатчик попал в серьезное ДТП с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Мужчина на самокате пересекал дорогу по регулируемому переходу не спешившись, и попал под колеса «Тойоты». С травмами его увезли в больницу», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как человек на электросамокате выезжает на пешеходный переход, в этот момент его сбивает иномарка. От удара водитель вылетает на проезжую часть.

До этого на трассе в Саратовской области люди не выжили в момент жесткого столкновения Renault и Hyundai. Первые кадры с места аварии опубликовал Teleram-канал 112. На записи видно, что на обочине дороги находится один из поврежденных автомобилей, при этом второй – вылетел с проезжей части на несколько метров. На кадрах видно, что машины полностью разбиты: их кузова разворотило, а детали разлетелись по сторонам.

В результате ДТП четыре пассажира Renault и два Hyundai получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в момент столкновения пострадали мужчина и женщина: прибывшие медики доставили их в больницу. На место выезжали спасатели, которые с помощью спецоборудования извлекли тела людей и деблокировали пострадавших.

Ранее в Ленобласти массовое ДТП парализовало трассу «Сортавала».