Появились первые кадры с места фатального ДТП, в котором разворотило машины

На трассе в Саратовской области люди не выжили в момент жесткого столкновения Renault и Hyundai. Первые кадры с места аварии опубликовал Teleram-канал 112.

На записи видно, что на обочине дороги находится один из поврежденных автомобилей, при этом второй – вылетел с проезжей части на несколько метров. На кадрах видно, что машины полностью разбиты: их кузова разворотило, а детали разлетелись по сторонам.

Инцидент произошел в 7:40 утра в Дергачевском районе неподалеку от села Васильевка. По предварительным данным, водители Renault Logan и Hyundai Accent не разминулись на проезжей части.

В результате ДТП четыре пассажира Renault и два Hyundai получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в момент столкновения пострадали мужчина и женщина: прибывшие медики доставили их в больницу. На место выезжали спасатели, которые с помощью спецоборудования извлекли тела людей и деблокировали пострадавших.

Ранее в Ленобласти массовое ДТП парализовало трассу «Сортавала».