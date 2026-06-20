В Ленобласти массовое ДТП парализовало трассу «Сортавала»

В Ленинградской области движение на трассе А-121 «Сортавала» временно затруднено из-за массовой аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Как сообщают очевидцы, в аварию попали два автобуса и две легковые машины, из которых одна – такси. Сейчас на 3-м километре трассы А-121 копятся автомобили», – говорится в публикации.

По данным канала, в одном из автобусов ехали дети. На место массового столкновения прибыли экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства и оказывают всю необходимую помощь участникам аварии. В настоящее время уточняется информация о пострадавших в ДТП.

До этого в Санкт-Петербурге многокилометровый затор парализовал движение на КАД. Пробка из машин растянулась на шесть километров. В настоящее время движение транспорта затруднено из-за аварии с участием пассажирского автобуса.

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