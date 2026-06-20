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Автомобили

Ранена женщина: появились первые кадры жесткого ДТП в Калининградской области

В Калининградской области женщина вылетела на дорогу в момент серьезного ДТП

В поселке Малое Исаково Калининградской области пешеход вылетела на дорогу в момент серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Клопс».

«В Малом Исакове произошло ДТП, на дороге лежит пострадавшая женщина. Авария произошла утром в пятницу, 19 июня. Очевидцы засняли, как на проезжей части лежит раненая женщина. Другие подробности уточняются», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на дороге возле черной машины лежит пострадавшая женщина. В каком она состоянии не сообщается.

До этого на трассе в Саратовской области Renault и Hyundai попали в фатальное ДТП. На фото видно, что иномарки получили серьезные повреждения: у них полностью разбиты капоты, бамперы, стекла, у одной машины отсутствует крыша, при этом заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по сторонам. В результате аварии четыре пассажира Renault и два Hyundai получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее автомобиль с человеком разбился в серьезном ДТП с большегрузом, и это попало на видео.

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