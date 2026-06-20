В Петербурге парализовало КАД

В Петербурге многокилометровый затор парализовал движение на КАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

По данным канала, пробка из машин растянулась на шесть километров. В настоящее время движение транспорта затруднено из-за аварии с участием пассажирского автобуса.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. Тогда Дептранс объявил о массовых перекрытиях на МКАД.

Собянин также сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее машины с людьми разворотило в фатальном ДТП на саратовской трассе.