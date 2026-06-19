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Автомобили

Мантуров осмотрел новый российский внедорожник, и это попало на видео

Денис Мантуров рассмотрел внедорожник Sollers, который будет выпускать УАЗ

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров осмотрел предсерийный внедорожник Sollers S9. Об этом сообщает пресс-служба компании Sollers, предоставившая «Газете.Ru» видео с презентации машины вице-премьеру.

Денис Мантуров ознакомился с рамным полноприводным внедорожником нового поколения Sollers S9, произведенным в Ульяновске.

В основе проекта лежит пикап Sollers ST9. Модель имеет оцинкованный кузов из российского металла и зимний пакет опций. В настоящее время собрана и передана на сертификацию пилотная партия внедорожников. Серийное производство автомобиля по технологии полного цикла стартует в сентябре 2026 года.

До этого бронегрузовик для борьбы с ВСУ создали в Нижнем Новгороде.

В продажу пошли броневики «Рекрут» от «Нижегородского Авиационного Общества». Бронировaнные автoмобили coздaны на базe некоего грузового вездеxoдa, модель которого не называется.

Класс защиты — БР4. Новинка оснащена 170-сильным двигателем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра, 5-ступенчатой механической коробкой и полным приводом. В гамму версий входят десантный фургон, пикап, а также санитарная машина.

Ранее россиянин сварил спальник для тягача ЗИЛ из крыш ВАЗ-2104, и это попало на фото.

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