Бронегрузовик для борьбы с ВСУ создали в Нижнем Новгороде

В продажу пошли броневики «Рекрут» от «Нижегородского Авиационного Общества». Бронировaнные автoмобили coздaны на базe некоего грузового вездеxoдa, модель которого не называется. На факт старта производства и продаж обратил внимание журнал Motor.

Класс защиты — БР4. Новинка оснащена 170-сильным двигателем ЯМЗ-534 объёмом 4,4 литра, 5-ступенчатой механической коробкой и полным приводом. В гамму версий входят десантный фургон, пикап, а также санитарная машина. Как выяснил журнал, стоимость машин составляет около 15 млн рублей.

До этого в России появился кроссовер GAC S9, который понравится высоким людям.

Компания GAC объявила об официальном старте продаж нового флагманского гибридного кроссовера GAC S9 на российском рынке. Россия стала первым внешним рынком для модели GAC S9, подчеркнул заместитель генерального директора «GAC Россия» Ян Сяолин.

Габариты GAC S9 соответствуют классу полноразмерных SUV: длина кузова — 5060 мм, ширина — 1950 мм, высота — 1760 мм, колесная база — 2930 мм, что формирует зону повышенного комфорта даже для пассажиров ростом выше 190 см.

Ранее матка для дронов от Renault в помощь ВСУ была представлена в Париже.