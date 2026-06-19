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Автомобили

Крушил несколько часов: мужчина избил свою возлюбленную и разгромил ее авто камнем

В Петербурге мужчина избил бывшую возлюбленную и разгромил ее машину
Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

В Санкт-Петербурге мужчина камнем разбил автомобиль бывшей возлюбленной после расставания. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Мужчина находился в неадекватном состоянии. Несколько часов он крушил легковушку, припаркованную на проспекте Науки, камнем. Дебошир не обращал внимания на очевидцев», – рассказала водительница.

На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и выбиты стекла, при этом осколки разбросаны по сидениям машины.

Женщина сомневается, что сможет получить страховую выплату, поскольку на автомобиль был оформлен только полис ОСАГО. После происшествия петербуржца задержали и доставили в отделение полиции. По словам пострадавшей, она давно рассталась с мужчиной, но он продолжает ее преследовать и однажды избил из ревности, сломав ей руку.

«Он преследовал меня полгода. Он сумасшедший человек», – рассказала петербурженка.

Ранее пассажир автобуса избил женщину на глазах у ребенка.

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