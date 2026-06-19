Водителям назвали главную опасность, которая подстерегает на мокрой дороге

Главная опасность на мокрой дороге, с которой может столкнуться водитель, — это аквапланирование, когда колеса перестают касаться асфальта. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил автоэксперт, кандидат технических наук Егор Васильев. В таких условиях он посоветовал не развивать скорость выше 60 км/ч.

«Если это все-таки произошло — сохраняем прямолинейное направление движения. Не нажимаем ни в коем случае на педаль тормоза. Корректируем руль минимально, подразумевая, что в любой момент автомобиль опять зацепится за дорогу», — сказал специалист.

Выехав на затопленную дорогу стоит помнить, что под водой может скрываться глубокая яма или, что хуже, в воздухозаборник может попасть вода и спровоцировать гидроудар. Поэтому по-возможности лучше воздержаться от поездок в дождливую погоду, добавил Васильев.

Руководитель группы технической поддержки, тестирования и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук до этого говорил, что повышенное давление в покрышках напрямую влияет на управляемость: у перекачанной шины площадь пятна контакта с дорогой меньше. Автомобиль, по его словам, хуже держит траекторию в поворотах, не реагирует на руль и опасен на мокром асфальте. Это критично при резких маневрах и экстренном торможении, отметил эксперт.

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