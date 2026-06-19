Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Водителям назвали главную опасность, которая подстерегает на мокрой дороге

Автоэксперт Васильев: на мокрой дороге может произойти аквапланирование
Shutterstock

Главная опасность на мокрой дороге, с которой может столкнуться водитель, — это аквапланирование, когда колеса перестают касаться асфальта. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил автоэксперт, кандидат технических наук Егор Васильев. В таких условиях он посоветовал не развивать скорость выше 60 км/ч.

«Если это все-таки произошло — сохраняем прямолинейное направление движения. Не нажимаем ни в коем случае на педаль тормоза. Корректируем руль минимально, подразумевая, что в любой момент автомобиль опять зацепится за дорогу», — сказал специалист.

Выехав на затопленную дорогу стоит помнить, что под водой может скрываться глубокая яма или, что хуже, в воздухозаборник может попасть вода и спровоцировать гидроудар. Поэтому по-возможности лучше воздержаться от поездок в дождливую погоду, добавил Васильев.

Руководитель группы технической поддержки, тестирования и сертификации шинной компании Ikon Tyres Александр Пархомчук до этого говорил, что повышенное давление в покрышках напрямую влияет на управляемость: у перекачанной шины площадь пятна контакта с дорогой меньше. Автомобиль, по его словам, хуже держит траекторию в поворотах, не реагирует на руль и опасен на мокром асфальте. Это критично при резких маневрах и экстренном торможении, отметил эксперт.

Ранее эксперт объяснил, как избежать разрушения автомобильных шин из-за жары.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!