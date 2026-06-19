На МКАД перекрыли проезд

На МКАД ограничили движение для авто

В Москве на МКАД временно ограничили проезд для транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на съезде с Волгоградского проспекта на внешнюю сторону МКАД», — говорится в публикации.

По данным канала, проезд для машин также ограничили на съезде с внешней стороны МКАД на Косинскую эстакаду.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. Тогда Дептранс объявил о массовых перекрытиях на МКАД.

Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

После пожара проезд к ТК «Садовод» был перекрыт. В Дептрансе посоветовали испоьзовать ТЦ «МЕГА Белая Дача» для парковки автомобилей. Пройти от торгового центра до «Садовода» можно по надземным переходам через улицу Верхние Поля – МКАД.

Ранее мэрия попросила водителей не останавливаться на МКАД после атаки БПЛА.