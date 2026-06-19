«Волга» вернулась: в России начались продажи новых кроссоверов и седана

В дилерских центрах стартовали продажи нового модельного ряда Volga. На рынке дебютировали три модели. Каждая из них полностью адаптирована к российским условиям и оснащена полным зимним пакетом. Об этом сообщает пресс-служба марки Volga.

Флагманский кроссовер Volga K50 предложит версии «Комфорт» за 4,2 млн рублей, «Премиум» за 4,5 млн рублей и «Эксклюзив» за 4,6 млн рублей.

Среднеразмерный кроссовер K40 располагает аналогичным набором комплектаций, а их стоимость составляет 2,7, 3,0 и 3,8 млн рублей, соответвенно.

Также набор, куда входят варианты «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив» имеет седан бизнес-класса Volga C50, а стоимость комплектаций составляет 2,9, 3,1 и 3,3 млн рублей.

В автомобилях Volga появится фирменный голосовой ассистент. Как только водитель или пассажир произнесут кодовую фразу «Привет, Волга», бортовая электроника самостоятельно изменит настройки климата, откроет панорамную крышу или выполнит другие пожелания.

На весь модельный ряд действует официальная гарантия — 5 лет или 150 тыс. км пробега.

Машины ранее начали собирать на бывшей сборочной линии Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. Площадка принадлежит АО «Производство легковых автомобилей».

До этого кроссовер GAC Hyptec HT приехал в Россию без крыльев чайки.

Компания GAC объявила о начале предзаказов на новый премиальный электрический кроссовер GAC Hyptec HT — его стартовая стоимость составит от 6 млн рублей.

С момента дебюта в 2023 году модель предлагала задние двери типа крылья чайки, но в 2025 году GAC отказался от этого непрактичного решения. Таким образом, в Россию Hyptec HT прибудет с простыми распашными дверями.

Ранее бронегрузовик для борьбы с ВСУ создали в Нижнем Новгороде.