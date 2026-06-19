Названы причины болей в спине, о которых не подозревают водители

Длительное статичное положение, тряска в дороге и лишний вес — главные факторы, которые приводят к болям в спине у автомобилистов. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий стационаром, врач-нейрохирург, травматолог-вертебролог клиники «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Кирилл Шайдуров.

«Чаще всего причина в сочетании нескольких факторов. Основной — это длительное статичное положение, что приводит к затеканию и спазму в мышцах. Когда человек долго находится в статичном положении – например, сидя, позвоночник испытывает постоянное давление. Мышцы, которые обычно помогают «разгружать» позвоночник при движении, застывают в напряжении, из-за чего нарушается кровообращение и обмен веществ в тканях. Со временем это приводит к усталости, скованности и боли в спине», — сказал врач.



Он добавил, что, если мышцы спины ослаблены и недостаточно натренированы, им сложнее удерживать тело в правильном положении. Особенно если человек сидит в неудобной позе, мышцы спины и шеи напрягаются. Усталости также добавляют тряска в дороге и избыточный вес — лишние килограммы увеличивают и без того серьезную нагрузку на позвоночник.



По словам врача, каждые 1–2 часа в дороге необходимо делать перерыв и разминаться — ходить, делать наклоны и вращения корпусом и руками. Перед поездкой важно настроить сиденье так, чтобы спина имела опору, руки слегка сгибались в локтях, а ноги не были слишком вытянуты.



Также он рекомендовал использовать специальную ортопедическую подушку для спины или поясницы. Во время движения следует держать спину прямо, не сутулиться, не вытягивать шею вперед и не смотреть постоянно в гаджеты.

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