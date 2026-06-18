Беспроблемных почти нет: россиянам назвали наиболее ресурсные вариаторы

Автоэксперт Виноградов перечислил вариаторы, которые прослужат дольше других

Вариатор может быть надежным, но по-настоящему беспроблемных конструкций среди бесступенчатых трансмиссий почти нет. Статуса «надежный» заслуживают только 3 агрегата. Такое мнение высказал автоэксперт журнала «За рулём» Александр Виноградов.

На первое место по надежности эксперт поставил Subaru TR580 (Lineatronic II). Лучшие образцы этого вариатора – с 2017 по 2018 год выпуска. Если соблюдать регламент, Lineatronic служит больше 300 тыс. км.

Список ресурсных вариантов также пополнил агрегат Toyota K114F. При соблюдении разумных условий эксплуатации он ходит 250-300 тыс. км.

На третье строчке экспертного рейтинга — Jatco 016E, примерный пробег которого до капремонта составляет 300 тыс. км.

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