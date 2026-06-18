Подозрительную коробку на магнитах нашли под Audi в московском автосалоне

В Москве в автосалоне на Михайловском проезде во время технического обслуживания Audi Q5 мастера обнаружили подозрительный предмет под днищем автомобиля. По данным Telegram-канала Shot, неизвестная коробка была закреплена на магните.

Отмечается, что кроссовер поступил на сервис сегодня утром. Необычную находку заметили специалисты при осмотре машины. В настоящее время на место происшествия направляются экстренные службы для проверки подозрительного объекта.

Подробности и происхождение коробки выясняются.

До этого в Улан-Удэ байкера отбросило в массовом ДТП. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в поворачивающую машину и от удара отлетает в другой автомобиль. На записи также заметно, что в момент столкновения детали разлетаются по дороге, а байкера отбрасывает в сторону. По данным регионального канала, в результате произошедшего водитель получил травмы.

Ранее Lada с россиянином разбилась в жестком ДТП со столбом.