Выгорел полностью: охваченный пламенем автобус попал на видео

В Ярославской области автобус вспыхнул на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Про город Ярославль».

«На трассе Р‑132 между Ярославлем и Костромой вчера вечером сгорел автобус. Черный столб дыма был виден издалека, транспорт выгорел полностью», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило автобус полностью. По данным МЧС, спасателям понадобился час, чтобы ликвидировать возгорание: на месте работали ярославские и костромские сотрудники оперативных служб. В результате произошедшего никто не пострадал.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. Тогда Дептранс объявил о массовых перекрытиях на МКАД.

Собянин также сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее Lada с россиянином разбилась в жестком ДТП со столбом.