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Автомобили

Продажи китайских автомобилей Omoda снизились в России

В России упали на треть продажи автомобилей Omoda
Omoda

Продажи автомобилей бренда Omoda в России в мае 2026 года снизились на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Олег Мосеев.

За месяц было реализовано 1,6 тыс. новых машин. Это также на 3% меньше, чем в апреле текущего года. Падение объемов продаж происходит на фоне общего роста китайского сегмента на российском рынке.

В модельной структуре бренда лидерство сохраняет кроссовер Omoda C5 с результатом 1,1 тыс. регистраций, что на 35% ниже прошлогоднего уровня. На второе место поднялся Omoda C7, продажи которого взлетели на 407% — до 507 единиц. Замыкает тройку Omoda S5 с символическими 5 проданными автомобилями (-99%). При этом версия S5 GT в мае не регистрировалась вовсе.

Доля бренда Omoda на российском рынке в мае составила 1,48%, что на 0,05 процентного пункта выше апрельского показателя. Однако годом ранее этот показатель был значительно выше — 2,45%.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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