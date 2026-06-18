Гигантская пробка: в Петербурге парализовало КАД

В Санкт-Петербурге движение транспорта на КАД затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Гигантская пробка на КАД», – говорится в публикации.

По предварительной информации, причиной затруднений движения стали несколько аварий.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как больше клубы дыма поднимаются над корпусами. Тогда Дептранс объявил о массовых перекрытиях на МКАД.

Собянин также сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Тем временем губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники упали на многоквартирный дом, частный дом, на здание фитнес-центра, объект в промышленной зоне и на здание ТЦ. Пострадала одна женщина, от госпитализации она отказалась.

Ранее мэрия попросила водителей не останавливаться на МКАД после атаки БПЛА.