«Очень страшно»: автомобилисты избили россиянина на глазах у ребенка

В Карелии автомобилисты на Skoda Octavia избили мужчину на глазах у его сына

В Карелии автомобилисты избили пьяного мужчину во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Очень страшно». В Петрозаводске сын и жена видели с балкона, как избивали главу семьи. После публикации сообщения о нападении на мужчину на Октябрьском проспекте в ночь на 7 июня, в редакцию обратилась местная жительница, ставшая свидетелем конфликта», – говорится в публикации.

По словам очевидицы, драка произошла ночью. Пьяный мужчина вышел из подъезда, заметив компанию молодых людей, которые приехали на Skoda Octavia, начал конфликт. Женщина также отметила, что драка местного жителя с автомобилистами проходила на глазах у сына мужчины.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию.

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