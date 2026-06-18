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Автомобили

Россияне бросились скупать экономичные автомобили

Продажи подключаемых гибридов в России выросли на 103% в мае
Voyah

Продажи новых подключаемых гибридов (PHEV) в России в мае 2026 года выросли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК», за месяц было реализовано 4 989 таких автомобилей, что на 103% больше, чем в мае 2025-го. Доля PHEV на российском рынке за год увеличилась с 2,7% до 4,5%.

Лидером среди брендов в сегменте подключаемых гибридов стал Voyah, продавший 1 628 автомобилей — почти треть от общего количества (32,6%). На втором месте — Geely с 923 единицами. Третью строчку занял Evolute (437 шт.), четвертую — GAC (395 шт.). Интересно, что лидер прошлого года — Lixiang — в мае опустился на пятую позицию (314 шт.).

В модельном рейтинге самых популярных новых подключаемых гибридов первое место занял кроссовер Voyah Free с тиражом 1 274 экземпляра. В первую пятерку также вошли Geely EX5 EM-i (746 шт.), Evolute i-SPACE (437 шт.), GAC S7 (385 шт.) и Exlantix ET (293 шт.).

За пять месяцев 2026 года в России было продано 24,6 тыс. новых автомобилей сегмента PHEV, что на 125% больше, чем в январе – мае 2025-го.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.

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