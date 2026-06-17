На видео сняли, как москвичи «энергично» тушили кроссовер в момент пожара на дороге

В Москве на видео попало, как люди энергично тушили охваченную дымом машину

В Москве кроссовер воспламенился на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Автомобиль энергично тушили только что на проспекте Маршала Жукова. И потушили таки: горело под капотом, но не более», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что загоревшийся автомобиль полностью охвачен дымом, при этом очевидцы пытаются самостоятельно ликвидировать возгорание. Получил ли водитель травмы в результате пожара, не сообщается.

До этого в Калужской области столкнулись два большегруза. На видео заметно, что фуры получили серьезные повреждения, при этом в момент аварии их детали и груз разлетелись по проезжей части. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Также видно, что движение транспорта было затруднено, поскольку поврежденные машины заняли одну из двух полос на дороге. В результате произошедшего водитель грузовика получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Уфе автомобиль воспламенился в жестком ДТП.