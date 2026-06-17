Названы 10 самых дешевых спорткаров 2026 года

Nissan Z и Dodge Charger SixPack R/T возглавили рейтинг самых доступных шестицилиндровых спорткаров 2026 года. Об этом сообщает Motor со ссылкой на исследование портала Topspeed.

Nissan Z — этот заднеприводный спорткар с 3,0-литровым мором твин-турбо V6 мощностью 400 л.с. предлагается по цене $42,9 тыс. (от 3,1 млн рублей). Автомобиль доступен с 6-ступенчатой механикой или 9-ступенчатым автоматом, разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена 249 км/ч. В 2026 году выходит спецверсия Heritage Edition с бронзовыми дисками RAYS и ретро-дизайном в стиле Nissan 300ZX 90-х.

На второй позиции расположился Lexus IS 350 с атмосферным 3,5-литровым V6 мощностью 311 л.с. (380 Нм). Седан стоит $46,9 тыс. (от 3,38 млн рублей), доступен с задним или полным приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 секунды для заднеприводной версии и 5,9 секунды для полноприводной, максимальная скорость — 230 км/ч.

Третье место у Dodge Charger SixPack R/T: 3,0-литровый рядный турбодвигатель Hurricane развивает 420 л.с. Модель стоимостью $52 тыс. (от 3,75 млн рублей) оснащается 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом с отключаемой передней осью. Разгон до 100 км/ч — 4,6 секунды, максимальная скорость — 270 км/ч.

Четвертую строчку занимает BMW M240i Coupe с рядным мотором B58 мощностью 333–382 л.с. (в зависимости от рынка). Цена — $53,6 тыс. (от 3,87 млн рублей), в Китае — от 39,8 млн юаней (около 3,96 млн рублей). Купе доступно с задним или полным приводом xDrive, разгон до 100 км/ч — от 4,8 до 5,3 секунды, максималка — 250 км/ч.

На пятом месте Cadillac CT5 в комплектации Premium Luxury с 3,0-литровым твин-турбо V6 мощностью 335 л.с. Цена — $53,6 тыс. (от 3,87 млн рублей), 10-ступенчатый автомат, задний или полный привод. Разгон до 100 км/ч — 4,9 секунды, максимальная скорость — 209 км/ч.

В топ-10 также вошли Dodge Charger SixPack Scat Pack, Genesis G70 3.3T Sport Prestige, Cadillac CT5-V, BMW Z4 M40i и Porsche 718 Cayman GTS 4.0.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

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