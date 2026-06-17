«Соревнования по отрыжке»: пассажир троллейбуса побил школьника

Mash: в Севастополе рыгающий подросток получил по лицу от пассажира

В Севастополе пассажир троллейбуса дал пощечину школьнику, который грубо нарушал правила этикета. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Компания невоспитанных пацанов громко разговаривала, материлась и на весь салон устраивала соревнования по отрыжке. Возле Малашки один из пассажиров сделал им замечание, шпана ненадолго притихла, а потом самый смелый снова оглушающе рыгнул», – говорится в публикации.

Конфликт перешел в перепалку, и в этот момент мужчина дал пощечину старшему из компании. Тот пожаловался родителям. Сейчас зачинщика задержала полиция, ему грозит уголовная статья за побои.

До этого в Ижевске Lada с водителем разбилась в серьезном ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости врезается в столб, в этот момент начинает идти дым, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

По словам очевидцев ДТП, водитель, который в момент аварии был за рулем отечественного автомобиля, потерял управление. О его состоянии не сообщается.

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