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«Чтоб вы ноги переломали, черти»: Галич высказалась об автомобилистах и байкерах

Блогерша Ида Галич пожелала автомобилистам и байкерам переломы ног
Светлана Шевченко/РИА Новости

Телеведущая и блогерша Ида Галич высказалась на тему автомобилистов, которые нарушают допустимый уровень шума и мешают спать детям. Об этом она написала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

galichida/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Вот бы Собянин и за вас взялся. Ироды. Все, кто газуют на светофорах иже с ними. Люди, которые слушают громко музыку в машинах и больших мотоциклах после 22, вы не крутые. <...> Ну хоть одна мысль, что могут спать дети, ну должна же прийти в голову. Даже в такую тупорылую», – написала телеведущая.

Кроме того, Галич предложила собрать петицию против нарушителей порядка: «Превысил уровень шума, отдавай права».

28 июля 2025 года телеведущая Ида Галич родила дочь Лию от своего жениха Олега Ледвича. У знаменитости также есть шестилетний сын Леон от Алана Басиева, с которым она рассталась в 2020 году.

До этого в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбудили уголовное дело о взятках.

Ранее аномальная трасса «Колыма» начала уходить под землю.

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