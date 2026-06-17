На МКАД перекрыли проезд для машин

Дептранс вновь сообщил о перекрытии проезда на МКАД

На юго-западе столицы и на МКАД временно ограничили проезд на некоторых участках дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на выезде на Ленинский проспект с проезда Апакова; на выезде на Ленинский проспект с улицы Житная», – говорится в публикации.

По данным канала, проезд также перекрыли на внутренней стороне МКАД в районе Киевского шоссе.

В 8:50 (мск) стало известно о перекрытии движения на внутренней стороне МКАД в районе Рублевского шоссе. Проезд открыли в 10:25 (мск).

До этого в Приморском крае самосвал раздавил автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло.В момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего автомобилиста с переломами ребер, плеча и пальца руки. Травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее Lada с россиянином разбилась в жестком ДТП со столбом.