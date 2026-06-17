В Госдуме предложили не штрафовать россиян за самостоятельный ремонт дорог

Группа депутатов от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесла на рассмотрение парламента законопроект, который полностью исключает штрафы за самостоятельный ремонт дорог местного значения и внутридворовых проездов, сообщает ТАСС.

Инициатива, поступившая в Госдуму 16 июня, предлагает внести изменения в статью 12.33 КоАП РФ. Действующей редакции кодекса за повреждение дорожного покрытия гражданам грозит наказание от 5 до 10 тыс. рублей, должностным лицам — до 25 тыс., а юридическим — до 300 тыс. рублей.

Авторы законопроекта настаивают на том, что текущие нормы не позволяют четко разделить случаи, когда жители действительно портят дороги, от ситуаций, когда они пытаются оперативно устранить ямы и выбоины в ожидании реакции коммунальных служб. Это приводит к тому, что добросовестные граждане, действующие из благих побуждений и за свой счет, могут быть формально привлечены к ответственности.

Поправки призваны закрыть эту правовую лазейку и защитить тех, кто своими силами восстанавливает безопасный проезд. Если парламентарии одобрят документ, нововведения вступят в законную силу сразу после официальной публикации.

До этого автолюбителям в Российском союзе автомобилистов (РСА) рекомендовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО на случай перебоев в работе интернета.

«Может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности», — говорится в сообщении РСА.

Ранее сообщалось, что в России вдвое выросло мошенничество с каско.