В России установили рекорд по продаже японских автомобилей

Продажи японских автомобилей в России выросли в три раза за 5 месяцев

Продажи новых легковых автомобилей японских брендов в России за первые пять месяцев 2026 года продемонстрировали впечатляющий рост, увеличившись почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Согласно статистике, с января по май на российский учет было поставлено 30,9 тыс. новых машин из Японии, что на 195,5% больше, чем за те же месяцы 2025 года, когда показатель составлял 10,5 тыс. единиц. Безусловным лидером среди японских марок остается Toyota, которая реализовала 12,7 тыс. автомобилей, показав прирост в 98%. Однако главной неожиданностью стал рывок Mazda, занявшей второе место с результатом 9,3 тыс. проданных машин, что в 9,5 раз превышает прошлогодние показатели. Замыкает тройку лидеров Honda с 2,7 тыс. автомобилями и ростом в 328%.

Среди других японских брендов также наблюдается положительная динамика: Nissan продал 2 тыс. машин (+451%), Lexus — 1,7 тыс. (+74%), Mitsubishi — 1 тыс. (+177%), Suzuki — 722 (+224%), Subaru — 229 (+11%), Infiniti — 194 (+140%), Daihatsu — 17 (+6%) и Acura — 5 штук (+17%). Примечательно, что 9% от всех проданных новых японских автомобилей имеют правостороннее расположение руля, а абсолютное большинство — 77% — были собраны на заводах в Китае.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

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