Названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России

«За рулем» перечислил 6 автомобилей, которые появятся на рынке России летом 2026 года

Эксперты журнала «За рулем» назвали главные автомобильные новинки, которые появятся на российском рынке летом 2026 года.

Среди ключевых премьер — купе-кроссовер Avatr 07. Это последовательный гибрид с отдачей от 314 до 492 л.с. и запасом хода до 650 км. Еще новинка — обновленный лифтбек Changan Uni-V, который получил 235-сильный двигатель 2.0 л., 8-ступенчатый автомат и зимний пакет для России.

Третья новинка — флагманский кроссовер GAC S9 длиной более 5 метров. Его предложат с 340-сильной гибридной установкой и запасом хода 1019 км. Новый бренд iCaur выведет на рынок внедорожник V27 мощностью 465 л.с., способный разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с.

«АвтоВАЗ» расширяет коммерческую линейку: под брендом SKM представят грузопассажирский минивэн М7 с 2,0-литровым двигателем (137 л.с.) и механической коробкой передач. Также летом ожидается запуск российского премиум-бренда Сенат 900 на базе Hongqi H9 с двигателем V8 3.0 (326 л.с.), пневмоподвеской и полным приводом. Производство организуют на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Позднее также анонсировано появление бренда Lepas и запуск модели Волга на базе Geely.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что в России 4 бренда изменили цены на свои автомобили.