В Москве заблокировали проезд на Садовом кольце

В Москве временно ограничили проезд для транспорта на нескольких участках дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на улице Тверская при движении в центр, на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту, на Моховой улице и в Театральном проезде», – говорится в публикации.

По данным канала, движение для машин также ограничили на Новой и Старой площади, в Китайгородском проезде, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Кудринской улицы и на Смоленской улице при движении в центр.

До этого в Москве водители пожаловались на огромную пробку на Кутузовском проспекте. Дорогу перекрыли сотрудники ДПС. По словам автомобилистов, они находятся в районе Можайского шоссе и Кутузовского проспекта более двух часов. О причинах ограничений проезда не сообщается.

В 9:20 (мск) Дептранс столицы объявил о перекрытии дорог на МКАД, на съезде с улицы Верхние Поля на улицу Чагинская и на съезде с улицы Марьинский Парк на улицу Верхние Поля.

Ранее жесткое ДТП в центре Москвы попало на камеру.