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Автомобили

Названы 6 самых ненадежных премиальных автомобилей

WhatCar перечислил 6 премиальных авто, которые ломаются чаще остальных
Audi

Эксперты британского портала WhatCar совместно со страховой компанией MotorEasy составили рейтинг самых ненадежных премиальных автомобилей.

Антилидером стал кроссовер Audi Q7 последнего поколения с показателем надежности всего 78,6%. Почти половина опрошенных владельцев (47%) жаловались на поломки за последние два года, причем большая часть неисправностей пришлась на электронику, не связанную с двигателем, а также на мотор, выхлопную систему и мультимедиа. В 29% случаев ремонт обошелся владельцам дороже 1500 фунтов стерлингов (около 146 тысяч рублей).

Второе место занял электрический кроссовер BMW iX с надежностью 81%. Треть владельцев столкнулась с поломками аккумулятора, электродвигателя, мультимедиа и рулевого управления, причем 43% автомобилей провели в сервисе больше недели. Замкнул тройку Mercedes-Benz GLE с рейтингом 82% — 43% владельцев сообщили о проблемах с электроникой, кондиционером, мотором, подвеской и отделкой салона, а 45% машин ремонтировались дольше семи дней.

Также в топ-6 вошли Porsche Cayenne (84,2%), Audi E-tron (84,4%) и Land Rover Discovery (84,7%).

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что в России 4 бренда изменили цены на свои автомобили.

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