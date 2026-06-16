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Центр Москвы перекроют с 20 на 21 июня из-за «Ночного забега»

В центре Москвы с 20 на 21 июня временно перекроют движение из-за «Ночного забега»
forden/Shutterstock/FOTODOM

В ночь с 20 на 21 июня в центре Москвы временно перекроют движение в связи с проведением «Ночного забега». Ограничения затронут несколько центральных улиц, набережных и Бородинский мост. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Движение будет закрыто поэтапно с 20:00 до 02:00. Полный перечень участков включает Университетскую площадь, Тестовскую улицу, Пресненскую, Краснопресненскую, Шелепихинскую, Смоленскую набережные, набережную Тараса Шевченко, Бережковскую набережную, Воробьевское шоссе, улицу Косыгина, улицу 1905 года, Бородинский мост, Большую Дорогомиловскую улицу, а также частично Университетский проспект. Кроме того, с 21:00 20 июня до 02:00 21 июня ограничат одну полосу на Университетском проспекте в районе Университетской площади.

Парковка на всех участках с ограничениями будет запрещена с 00:01 20 июня до окончания мероприятия. Организаторы рекомендуют водителям заранее планировать маршруты объезда.

В конце марта глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин предложил приравнять питбайки к мототранспорту.

Кроме того, он призвал ввести для компактных мотоциклов паспорта транспортных средств (ПТС). В настоящее время, по его словам, питбайки относятся к спортинвентарю, соответственно, не требуют регистрации и прав на управление. Ими могут управлять дети, которые ежегодно страдают в авариях с ними.

Ранее автоэксперт объяснил, как защитить мотоцикл от угона.

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