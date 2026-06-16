В России 4 бренда изменили цены на свои автомобили

«Автостат»: в июне цены на новые авто изменились у 4 брендов

С 1 по 15 июня 2026 года официальные рекомендованные розничные цены (без учета спецпредложений) изменились у четырех автомобильных марок, представленных на российском рынке. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные мониторинга сайта «Цена Авто».

Корректировки затронули как премиальные, так и доступные сегменты. Китайский премиум-бренд Hongqi показал разнонаправленные изменения: седан H6 подешевел на 161–231 тыс. рублей (снижение на 3,5–5,3%), а седан H9, напротив, подорожал на 10 тыс. рублей. Кроссоверы HS3 и HS5 прибавили в цене 20–60 тыс. и 29–99 тыс. рублей соответственно.

Кроссовер Jetour Dashing стал доступнее на 50 тыс. рублей (минус 1,3–1,8%). Легкая коммерческая модель Avior V90 уменьшилась в цене на 310 тыс. рублей (снижение на 6,1–6,2%). Российский «Москвич 3» в комплектации «Стандарт» с телематикой, 136-сильным двигателем и МКП прибавил 15 тыс. рублей (+0,7%).

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.