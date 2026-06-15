Hyundai вытолкнул «Ниву» под трал, перевозивший каток и асфальтоукладчик

Во Владимирской области произошло ДТП с участием трала, катка и асфальтоукладчика

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств и двух единиц дорожной техники, перевозимых тралом, произошло на автодороге «Кольчугино – Киржач» в Кольчугинском муниципальном округе Владимирской области. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации, водитель Hyundai Getz совершил столкновение с двигавшейся попутно Lada Niva с прицепом, которая, в свою очередь, от удара выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком марки MAN. Последний перевозил дорожную технику: каток и асфальтоукладчик.

В результате ДТП водитель «Нивы» не выжил, а пассажир 1973 года рождения был госпитализирован. Травмы получили водитель и пассажир грузового автомобиля.

До этого в Приморском крае самосвал наехал на автомобиль с людьми в момент фатального ДТП.

«Несколько дней назад на территории угольного разреза в Пожарском районе произошло смертельное ДТП. Карьерный самосвал Белаз наехал на автомобиль УАЗ Патриот, который стоял впереди него», – сообщал Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло. По данным канала, в момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности кондиционера в автомобиле.