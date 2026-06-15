Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Hyundai вытолкнул «Ниву» под трал, перевозивший каток и асфальтоукладчик

Во Владимирской области произошло ДТП с участием трала, катка и асфальтоукладчика
ГУ МЧС по Владимирской области

Дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств и двух единиц дорожной техники, перевозимых тралом, произошло на автодороге «КольчугиноКиржач» в Кольчугинском муниципальном округе Владимирской области. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации, водитель Hyundai Getz совершил столкновение с двигавшейся попутно Lada Niva с прицепом, которая, в свою очередь, от удара выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком марки MAN. Последний перевозил дорожную технику: каток и асфальтоукладчик.

В результате ДТП водитель «Нивы» не выжил, а пассажир 1973 года рождения был госпитализирован. Травмы получили водитель и пассажир грузового автомобиля.

До этого в Приморском крае самосвал наехал на автомобиль с людьми в момент фатального ДТП.

«Несколько дней назад на территории угольного разреза в Пожарском районе произошло смертельное ДТП. Карьерный самосвал Белаз наехал на автомобиль УАЗ Патриот, который стоял впереди него», – сообщал Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло. По данным канала, в момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности кондиционера в автомобиле.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Богатым можно только родиться: 8 финансовых заблуждений, которые вам вредят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!