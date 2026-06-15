Первые кадры: огромный самосвал раздавил автомобиль с россиянами

В Приморском крае самосвал наехал на автомобиль с людьми в момент фатального ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Несколько дней назад на территории угольного разреза в Пожарском районе произошло смертельное ДТП. Карьерный самосвал Белаз наехал на автомобиль УАЗ Патриот, который стоял впереди него», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что УАЗ получил серьезные повреждения: машину полностью смяло. По данным канала, в момент аварии в автомобиле находилось два человека: 37-летний водитель и 22-летний пассажир. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего автомобилиста с переломами ребер, плеча и пальца руки. Травмы пассажира оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительны данным, УАЗ попал в слепую зону. 47-летний водитель самосвала не убедился в безопасности маневра и в момент движения не заметил стоящую машину.

Ранее автомобиль на скорости снес пешеходов в Магнитогорске.