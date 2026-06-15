Обстрел остановки в Благовещенске попал на камеру

В Благовещенске велосипедист обстрелял остановку. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Камеры сняли, как велосипедист пальнул по стеклу павильона на пересечении Студенческой и Воронкова. Сделал это на ходу, даже не замедлившись. Весь его дальнейший маршрут тоже сохранился на записях — кадры уже улетели в полицию», – говорится в публикации.

За разбитое стекло на остановке нарушителю грозит крупный штраф. Недавно аналогичное повреждение в районе улиц Горького и Пушкина оценили в 500 тысяч рублей.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию. На место работали правоохранители и медики. О травмах, которые получил мужчина, не сообщается.

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