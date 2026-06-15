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Автомобили

Россиянин ударил школьника на АЗС и попал на камеру

В Приморье на видео сняли водителя, который ударил подростка на АЗС

В Приморье на Русском острове автомобилист ударил подростка после дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«По словам очевидцев, причиной ссоры стал дорожный инцидент. Утверждается, что подростки посигналили водителю на дороге, после чего мужчина решил выяснить отношения», – говорится в публикации.

По словам свидетелей, на АЗС в районе Русского острова водитель догнал молодых людей и в ходе конфликта ударил одного из подростков. На помощь школьникам пришли очевидцы и сотрудник заправки — они вмешались в происходящее. На кадрах видно, как после инцидента водитель садится в серый автомобиль и уезжает.

До этого в центре Петрозаводска мужчины устроили драку на проезжей части. На кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. После конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию. На место работали правоохранители и медики. О травмах, которые получил мужчина, не сообщается.

Ранее ДТП парализовало МКАД.

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