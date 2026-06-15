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На месте скорая: петрозаводчанин пробил левой боковой в челюсть водителю и попал на видео

В Петрозаводске на видео попало, как водители побили друг друга на проезжей части

В центре Петрозаводска водители устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Сегодня, 14 июня, около 15:00 водители устроили драку напротив дома №10А на проспекте Ленина недалеко от ТЦ «Макси». Потасовку заснял очевидец. Судя по кадрам, один водитель обвиняет другого в том, что его «подрезали», а после мужчины начинают обмениваться ударами», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как водители ударяют друг друга на дороге, после чего переходят на тротуар. На записи также заметно, как нарушитель бьет левой боковой в челюсть оппоненту. По данным канала, после конфликта один из водителей уехал, второй – остался ждать полицию. На место работали правоохранители и медики. О травмах, которые получил мужчина, не сообщается.

До этого в Подмосковье береза упала на крышу рейсового автобуса. Инцидент произошел в городе Щелково. Пострадавших в результате не было, пассажиры самостоятельно покинули автобус.

Ранее ДТП парализовало МКАД.

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