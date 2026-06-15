ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД движение транспорта затруднено из-за аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 31 км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время движение транспорта на МКАД затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части. Авария произошла утром 13 июня, в 10:15 утра. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что велосипедист ехал в правом ряду, а автомобиль Kia Rio в раскраске каршерингового сервиса выезжал с примыкающей полосы. Водитель автомобиля в результате сбил велосипедиста. От удара пострадавший взлетел в воздух и упал на капот машины.

Ранее в Подмосковье самосвал протаранил маршрутку.