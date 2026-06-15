Стало известно, когда в России появится новый электрокроссовер GAC Hyptec HT

Электрокроссовер GAC Hyptec HT появится на рынке России в июле 2026 года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе китайского бренда.



«Компания GAC объявляет о выходе на российский рынок новой модели GAC Hyptec HT в июле 2026 года. Данный автомобиль можно будет впервые увидеть на семейном фестивале «Дом Семьи GAC» с 19 по 21 июня в Приморском Парке Победы в Санкт-Петербурге. GAC Hyptec HT — премиальный электрокроссовер, который отличается элегантным дизайном, задним приводом, премиальным интерьером и инновационными функциями», — рассказали в пресс-службе GAC.



Цены, комплектации и технические характеристики российской версии автомобиля пока не объявлены. В Китае GAC Hyptec HT представлен в четырех модификациях — 670 Pro, 670 Max, 825 Pro и 825 Max. Кроссовер оснащается одним электромотором мощностью 340 л.с., который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 5,8 с. Доступны две батареи: 83,3 кВт·ч (запас хода до 672 км) и 99,5 кВт·ч (до 825 км).



Габариты Hyptec HT составляют 4935 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1700 мм в высоту при колесной базе 2935 мм. Багажник вмещает 670 л, а при сложенных сиденьях — до 1802 л. Дорожный просвет — 168–200 мм в зависимости от нагрузки.



В базовую версию для китайского рынка входит 14,6-дюймовый центральный дисплей, 8,8-дюймовая цифровая приборная панель, полностью светодиодная оптика, панорамная стеклянная крыша с электроприводом, сиденья из кожи с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем, двухзонный климат-контроль.

Ранее сообщалось, что УАЗ «Патриот» впервые в истории модели получит мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном.