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С ароматизатором для ног: Lexus обновил седан ES

Lexus предложил для седана ES ароматизатор для ног
Lexus

Марка Lexus обновила список опций, которые доступны покупателям седанов Lexus ES в Японии. Среди наиболее любопытных позиций значится подставка для ног, предназначенная для устранения неприятного запаха того, кто сидит впереди. Об этом сообщает портал Carscoops.

В официальный каталог также вошел оригинальный аэродинамический комплект. Он улучшает аэродинамику благодаря сплиттеру, боковым юбкам и накладке на задний бампер. Набор также включает каплевидные плавники на задних стойках, стабилизирующие вихри вдоль задней части кузова, улучшая устойчивость и управляемость.

Японская версия ES вдобавок может быть оснащена проекционной подсветкой, отображающей эмблему Lexus на дорожное покрытие, а также боковой проекцией, создающей графические элементы по бокам кузова.

Помимо перечисленного, в каталоге отныне представлены подсвечиваемые пороги дверей и багажника. Покупатели, желающие большего, могут добавить подсвечиваемые подстаканники и дверные карманы.

До этого в автосалоны марки Volga завезли первые автомобили.

Старт продаж намечен на 19 июня Сам список дилерских центров пока не опубликован официально, уточнила «Газета.Ru».

В гамму моделей войдут кроссоверы Volga K40 (Geely Atlas) и Volga K50 (Geely Monjaro), а также седан Volga C50 (Geely Preface), которые уже начали собирать на бывшей сборочной линии Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. Площадка принадлежит АО «Производство легковых автомобилей».

Ранее последствия ДТП, парализовавшего КАД, попали на видео.

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