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Автомобили

Ушел под землю: в Дагестане ВАЗ-2115 провалился в глубокую яму

В Дербенте водитель «Лады» не заметил траншею глубиной 1,5 метра

В Дербенте автомобиль ВАЗ-2114 провалился в глубокую яму, выкопанную коммунальными службами для проведения работ. Последствия ДТП были зафиксированы очевидцами на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Дербент».

В ролике видно, что глубина траншеи составляет около 1,5 метров, а машина почти полностью ушла под землю.

«Там кирпич [знак 3.1 «Въезд запрещен»] стоит в 2-3х местах, просто летать не надо было», — уточняют местные жители.

До этого пешеход после конфликта на дороге устроил погоню с бензопилой.

Инцидент произошел 28 февраля 2026 года, когда компания из двух мужчин и двух женщин ехала на автомобиле. Водитель остановился, чтобы пропустить пешехода с бензопилой, переходившего дорогу. Как только машина начала объезжать мужчину слева, тот показал находившимся в автомобиле неприличный жест.

Водитель остановил автомобиль, чтобы сделать пешеходу замечание. В ответ нетрезвый обвиняемый завел бензопилу и начал преследовать вышедших из машины мужчин, угрожая применением насилия.

Ранее из Lada Granta сделали катафалк и теперь продают.

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