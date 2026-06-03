Флагманский кроссовер Volga K50 впервые показали публике на экономическом форуме

Volga K50 дебютировал на ПМЭФ с двухлитровым турбомотором и полным приводом

Российский автопроизводитель Volga впервые публично продемонстрировал на Петербургском международном экономическом форуме свой флагманский кроссовер K50. Премьера модели состоялась в павильоне форума, где гости и участники мероприятия могут увидеть новинку вживую, сообщает корреспондент «Газета.Ru».

Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Автомобиль относится к классу SUV D (компактные/среднеразмерные кроссоверы). Старт продаж Volga K50 запланирован на июнь 2026 года. Под капотом у флагманской модели установлен двухлитровый турбированный двигатель, который выдаёт 238 лошадиных сил. В паре с мотором работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Кроссовер оснащается полным приводом.

До этого сообщалось, что кроссовер Volga K40 стоит от 2,75 млн рублей и доступен с двумя двигателями: 1,5-литровым турбо на 147 сил (7-ступенчатый «робот») либо с 2-литровым мотором на 200 сил (8-ступенчатый автомат и полный привод).

Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Гарантия составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега. Подробности о комплектациях компания пообещала раскрыть ближе к старту продаж.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

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