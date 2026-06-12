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Автомобили

Видео: пьяная москвичка в Твери ключом расцарапала четыре автомобиля

На видео попала пьяная москвичка, расцарапавшая ключом 4 автомобиля в Твери

В Твери следователями Заволжского района УМВД России по городу Твери возбуждено четыре уголовных дела в отношении 39-летней жительницы Москвы, которая расцарапала 4 автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по региону.

«По данным следствия, женщина находилась в Твери в гостях у родственников. В ночное время, находясь в состоянии опьянения, она намеренно нанесла металлическим ключом царапины на четырёх автомобилях, припаркованных во дворе», — сообщает канал.

Женщина признала свою вину. Автовладельцам причинен ущерб в размере от 35 до 69 тыс. рублей на каждый автомобиль. Общая сумма ущерба составила свыше 185 тыс. рублей.

До этого на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с мотоциклистами. На место аварии прибыла бригада реанимации, которая оказала первую помощь байкерше, получившей тяжелые травмы. Также сообщается, что в результате ДТП вторая пострадавшая сломала руку и сейчас находится в шоковом состоянии.

Жена водителя легкового автомобиля уточнила, что в момент аварии скорость машины составляла около 54–56 км/ч, при этом байкеры ехали без нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что сын бывшего премьера Италии разбился в аварии.

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