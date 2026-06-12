С российского авторынка ушли 4 китайских кроссовера

К началу июня 2026 года российский автомобильный рынок покинули четыре кроссовера китайского происхождения, сообщает портал «Китайские автомобили».

В список выбывших попали Chery Tiggo 8 Pro Max, дорестайлинговый Jaecoo J7, Belgee X50 и Evolute i-Sky первого поколения. При этом три из них, как уточняет портал, уже обзавелись наследниками.

Модель Tenet T8 пришла на смену Tiggo 8 Pro Max, обновлённый вариант заменил старую версию Jaecoo J7, а Belgee X50 трансформировался в X50+. Также в ближайшее время ожидается дебют нового поколения электрического кроссовера Evolute i-Sky.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.