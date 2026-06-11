Кроссовер переехал пожилого велосипедиста в Воронеже

В Воронеже автомобиль переехал 69-летнего велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Кроссовер переехал пенсионера-велосипедиста на М-4 «Дон» под Воронежем. Трагедия случилась накануне вечером на трассе М-4 «Дон» — Лиски. Около 19:44 34-летний водитель Geely Monjaro ехал в попутном направлении с пенсионером на велосипеде и сбил его», – говорится в публикации.

По данным канала, на место ДТП приезжала бригада скорой, но спасти мужчину не удалось: травмы, которые получил велосипедист, оказались несовместимыми с жизнью.

До этого на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с мотоциклистами. На место аварии прибыла бригада реанимации, которая оказала первую помощь байкерше, получившей тяжелые травмы. Также сообщается, что в результате ДТП вторая пострадавшая сломала руку и сейчас находится в шоковом состоянии.

Жена водителя легкового автомобиля уточнила, что в момент аварии скорость машины составляла около 54–56 км/ч, при этом байкеры ехали без нарушений ПДД.

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