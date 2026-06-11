Сын бывшего премьера Италии разбился в аварии

Пьер Сильвио Берлускони, сын бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, попал в серьезное ДТП вечером 10 июня. Как сообщает Il Messaggero, инцидент произошел на дороге между Виллантой и Аркоре, когда 57-летний топ-менеджер возвращался домой из своего офиса в Колоньо-Монцезе.

Отмечается, что автомобиль Пьера Сильвио двигался в колонне, когда со встречной полосы вылетела машина и лоб в лоб столкнулась с его авто. Удар был настолько сильным, что передняя часть машины Берлускони оказалась смятой, а все подушки безопасности сработали.

Пьер Сильвио Берлускони отделался легкими ушибами. Его жизни ничего не угрожает. По данным источников, его состояние не повлияет на запланированные мероприятия.

До этого в Северной Осетии бетономешалка столкнулась с легковой машиной. На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии бетономешалка улетела в реку, при этом легковая машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью разбита передняя часть, а детали разбросаны по дороге. Также сообщается, что в результате произошедшего оба водителя получили травмы.

Ранее в Москве автобус с пассажирами врезался в грузовик.