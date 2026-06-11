В России начались продажи кроссоверов Jeland J6

Новый кроссовер Jeland J6 вышел на рынок РФ по цене от 2,3 млн рублей

В России стартовали продажи первой модели новой отечественной марки Jeland — кроссовера J6. Об этом сообщает пресс-служба компании. Автомобиль выпускается на заводе АГР в Шушарах.

Доступны три комплектации по цене 2,29 млн, 2,55 млн и 2,7 млн рублей соответственно. Все версии оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом. Объем багажника составляет 480 литров (до 1180 со сложенными сиденьями), имеется фаркоп для буксировки прицепа массой до 750 кг, а рейлинги на крыше выдерживают 75 кг груза.

Базовая комплектация включает 17-дюймовые диски, светодиодную оптику, кондиционер, обогрев передних сидений, руля и лобового стекла, 9-дюймовый экран медиасистемы с Apple CarPlay и Android Auto, два динамика и 8-дюймовую цифровую приборную панель.

Версия «Комфорт» дополнительно получила противотуманные фары, электропривод багажника, искусственную кожу в салоне, 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья, 13,2-дюймовый экран, шесть динамиков и камеру заднего вида.

Топовая модификация «Престиж» оснащена панорамной крышей площадью 1,45 кв. м, улучшенной шумоизоляцией за счет многослойных передних стекол, атмосферной подсветкой салона, вентиляцией передних сидений, подогревом задних пассажиров, полным комплексом ADAS (включая адаптивный круиз-контроль и систему панорамного обзора), аудиосистемой с восемью динамиками и беспроводной зарядкой для смартфона мощностью 50 Вт. На старте продаж автомобиль доступен в четырех цветах.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

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